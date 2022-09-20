Более 70 мероприятий провели в Сочи с начала Года экологии

Всего в программе порядка 100 мероприятий. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал об итогах девяти месяцев Года экологии. На курорте провели не менее 70 акций, проектов и мероприятий.

В Сочи были обновлены рекомендации по защите зеленых насаждений. Для восстановления пальм увеличили финансирование в 2,5 раза. К слову, в городе реконструируют наследие Сергея Венчагова. На озеленение бюджет увеличили в 5,5 раза.

-К Году экологии подключились десятки тысяч сочинцев и туристов. Всего в программе порядка 100 мероприятий, они объединят усилия властей, бизнеса, ученых и общественности, руководителей особо охраняемых природных территорий, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К тому же на курорте открылись первые в России экопляжи. А 23 сочинских пляжных территорий получили сертификаты Ростуризма. В городе появились экологичные автобусы.