Мать, выбросившая новорожденную дочь в мусорный контейнер в Москве, оказалась уроженкой Кубани

Предварительно, женщина родила в квартире, которую снимала Фото: t.me/skmoscowgsu

В Москве задержали мать, выбросившую новорожденную дочь в мусорный контейнер. Во время розыска выяснилось, что женщина – уроженка Краснодарского края.

Эта жуткая история произошла в понедельник, 19 сентября, на юго-востоке столицы. Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу Москве, тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке около многоэтажки по улице Люблинской.

Следователи возбудили уголовное дело, а мать найденного ребенка тут же объявили в розыск. Спустя почти сутки женщину удалось найти и задержать.

Как оказалось, 24-летняя подозреваемая приехала в столицу из Краснодарского края. В Москве она снимала квартиру по улице Люблинской.

По предварительным данным, женщина родила ребенка в съемном жилье еще 16 сентября.

- В порядке ст. 91 УПК РФ мать ребенка задержана, с ней проводятся следственные действия. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины смерти новорожденного ребенка, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу Москве.