Уровень заболеваемости в регионе обсудили на заседании профильной комиссии Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Показатели заболеваемости наркоманией снижаются в Краснодарском крае. Об этом сообщили на заседании краевой антинаркотической комиссии под председательством вице-губернатора Александра Власова.

Так, за 8 месяцев смертность от отравления лекарствами снизилась на 82%. Общая заболеваемость наркоманией на 100 тысяч человек сократилась на 1,6%, а первичная – на 16,7%.

В то же время ситуация с наркозависимостью ухудшилась в Краснодаре, Сочи, Кущевском и Динском районах.

В районах Краснодарского края проводят профилактическую работу. Одной из мер поддержки приняты услуги по трудоустройству. Так, в 2022 году в 1,6 тысячи организации установлено 15,8 тысячи квот для приема на работу тех, кто испытывает трудности с поисками. В том числе это граждане, прошедшие лечение от наркомании или алкоголизма.

Кроме того, в рамках антинаркотической политики задействована работа СМИ.

- По теме «Антинарко» опубликовали более 58 тысяч информационных материалов. Размещено 5,5 тысячи газетных статей, в эфир вышло более 1,8 тысячи сюжетов. Организовали 14,5 тысяч показов видеороликов и почти 14 тысяч информационных сообщений на радио, - отметил замруководителя департамента информационной политики Игорь Стурит.