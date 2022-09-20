На горнолыжном курорте Сочи открылась выставка, посвященная Дагестану

Туристы и местные жители смогут познакомиться с образцами кайтагской вышивки. Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

В Сочи на горнолыжном курорте открылась выставка. На ней можно будет ознакомиться с культурой Дагестана. Выставка открылась в культурно-этнографическом комплексе «Моя Россия».

Туристы и местные жители смогут познакомиться с образцами кайтагской вышивки. На выставке представлены коврики со сложными узорами, которые много лет назад вышивали шелковыми нитями. Кстати, такие предметы считались оберегом.

- Интересны и костюмы даргинцев, представленные на экспозиции. Здесь можно увидеть сразу семь женских костюмов прошлого века. Все они имеют свои особенности. Дело в том, что даже по тому, как на девушке был повязан платок, можно было сказать, к какому роду она принадлежит, в каком селе проживает, - рассказала главный хранитель Национального музея республики Дагестан Заира Кильдеева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, выставка будет открыта до конца декабря. Познакомиться с культурой дагестанцев можно каждый день с 10:00 до 21:00 часов.