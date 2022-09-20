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Общество20 сентября 2022 13:13

В Лабинске спасатели достали упавшую в яму бездомную собаку

Животное сидело на глубине почти в два метра
Светлана ОВДЕЙ
Собаку достали с помощью веревочной лестницы Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Собаку достали с помощью веревочной лестницы Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Лабинске спасатели помогли бездомной собаке. Специалисты достали животное, упавшее в яму.

Дворняжку заметил работник одного из предприятий, которое находится неподалеку. На помощь собаке он вызвал отряд спасателей. Животное сидело на глубине почти в два метра и никак не могло выбраться самостоятельно.

Прибывшие спасатели, чтобы помочь собаке, использовали веревочную лестницу. Один из сотрудников Лабинского отряда спустился по ней, взял дворняжку и вытащил из ямы.

- Животное во время спасательной операции не пострадало и, почуяв свободу, скрылось в неизвестном направлении, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС»