В Сочи 18-летний парень угнал шесть мопедов

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился 30-летний местный житель. По словам мужчины, его мопед украли ночью. Правоохранители по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Сочи.

- С помощью системы «Безопасный город» сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения данного гражданина, и нашли похищенный мопед. Подозреваемый разбил его и бросил у обочины дороги, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Правоохранители задержали парня. Во время проверки стало известно, что подозреваемый причастен еще к пяти подобным случаям. Парень разбирал мопеды на запчасти и продавал их. Общая сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей.

В отношении 18-летнего парня возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством». Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.