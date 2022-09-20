24 и 25 сентября в Краснодаре отметят 229-летие со дня основания города Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мэрия Краснодара опубликовала полную афишу мероприятий на День города. 229-ую годовщину со дня основания краевого центра отметят уже 24 и 25 сентября.

Празднование начнут 24 сентября с поднятия флага Краснодара. Церемония пройдет в 10:00 на Главной Городской площади. Полотно поднимут Почетный караул Кубанского казачьего войска и молодежный Почетный караул.

А в 19:00 здесь же состоится гала-концерт «Монологи большого города». Для гостей праздника выступят городские и краевые коллективы.

25 сентября в краевом центре продолжат работу выставки «Новое народное», «Екатеринодар-Краснодар», фестивали «Эт[н]о мы» и «Хлеб да Соль. В этот же день перед Выставочным залом Боевой Славы состоится патриотическое мероприятие «Город Героев», в Чистяковской Роще - фестиваль креативных индустрий, а на Платановом бульваре – турнир по воркауту «Герои улиц».

- Помимо фестивалей, выставок и гала-концерта, жители и гости Краснодара смогут посетить концерты городских коллективов в парках и скверах по месту жительства, а также спортивные соревнования. Полный перечень размещен на сайте администрации, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, что готовят в краевом центре к 229-летию со дня основания города.