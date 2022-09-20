Туристку смыло волной в Сочи во время фотосессии

Женщина не пострадала. Фото: соцсети

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Купаться в море строго запрещено. Тогда туристы решили не плавать, а фотографироваться на фоне двухметровых волн. Однако не все фотосессии получились удачными.

Женщина уже встала в модельную позу на фоне серого, грозного неба и бушующего моря. Туристка решила зайти в море по колено. На модели был черный комбинезон, который развевался из-за ветра.

-Там есть волна? - спрашивает женщина, поправляя свои волосы. Туристке хотелось яркого кадра.

Как только фотограф ободряюще кивнул, след женщины простыл. Туристка так долго ждала волну, что та решила ее смыть. Женщину накрыло с головой и даже сбило с ног. Она полетела лицом вниз навстречу морской воде.

К счастью, женщина не пострадала. Вместе с подругой они только звонко засмеялись. Туристке помогли выйти из воды и обогрели ее.

Спасатели напоминают, что находиться в море во время шторма опасно. Соблюдайте меры предосторожности. Ранее сообщалось, что на пляже в Сочи утонул 46-летний мужчина во время шторма.