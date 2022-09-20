Павильон демонтировали по улице Красных Партизан Фото: t.me/dps_kk

Незаконный цветочный павильон снесли в Краснодаре. Магазина находился по улице Красных Партизан, 6/12.

Павильон, установленный здесь незаконно, ранее обнаружила городская администрация.

- Демонтаж провели сотрудники МКУ ПАСС «Служба спасения» при специалистах управления муниципального контроля и управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара, - сообщили в пресс-службе краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя.

Уточняется, что до конца октября в краевом центре уберут еще шесть незаконно установленных павильонов.

Всего городская администрация обнаружила уже 420 павильонов и киосков, установленных без правовых документов.