В Новороссийске завершился купальный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купальный сезон завершился в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Так, со 2 июня по 15 сентября на пляжах Новороссийска работали спасательные службы. В местах, разрешенных для купания, дежурили матросы-спасатели и медработники. Теперь посты до начала нового сезона прекратили службу. Уточняется, что за весь купальный сезон в городе спасли 12 человек.

В то же время температура воздуха, несмотря на прогнозируемые дожди, остается высокой. Поэтому многие в сильную жару желают искупаться в море.

- Если вы купаетесь после закрытия сезона, а также в необорудованных местах, ответственность за свою жизнь и здоровье несете вы сами. Будьте бдительны, не игнорируйте информацию о штормовых предупреждениях и запрещающие требования на пляжах. Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! – напомнили жителям и гостям в Управлении по делам ГО и ЧС Новороссийска.