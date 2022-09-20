Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Карта Кубани20 сентября 2022 14:47

Купальный сезон завершился в Новороссийске

Спасательные службы закончили работу на городских пляжах
Светлана ОВДЕЙ
В Новороссийске завершился купальный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске завершился купальный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купальный сезон завершился в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Так, со 2 июня по 15 сентября на пляжах Новороссийска работали спасательные службы. В местах, разрешенных для купания, дежурили матросы-спасатели и медработники. Теперь посты до начала нового сезона прекратили службу. Уточняется, что за весь купальный сезон в городе спасли 12 человек.

В то же время температура воздуха, несмотря на прогнозируемые дожди, остается высокой. Поэтому многие в сильную жару желают искупаться в море.

- Если вы купаетесь после закрытия сезона, а также в необорудованных местах, ответственность за свою жизнь и здоровье несете вы сами. Будьте бдительны, не игнорируйте информацию о штормовых предупреждениях и запрещающие требования на пляжах. Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! – напомнили жителям и гостям в Управлении по делам ГО и ЧС Новороссийска.