Мэрия Краснодара рассматривает предложение о строительстве трамвайных веток в район улицы Восточно-Кругликовской и микрорайон Гидростроителей

В администрации Краснодара рассматривают и корректируют условия предложения Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэрия Краснодара рассматривает предложение о строительстве трамвайных веток в район улицы Восточно-Кругликовской и в микрорайон Гидростроителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, частная концессионная инициатива поступила о продлении трамвайной линии в район улицы Восточно-Кругликовской по улице им. 40-летия Победы и Героев-Разведчиков со строительством Северного трамвайного депо, а также о строительстве линии по улице Мачуги.

- Рассматриваем возможность подписания соглашения уже к концу года. Планируется продление ветки на Гидрострой, до улицы Домбайской, поселка Плодородного и с выходом на трассу М4 «Дон», - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

В настоящее время в мэрии изучают и корректируют поступившее предложение. Итоговые условия определят после переговоров.

Общая протяженность трамвайных путей в восточной части города может составить 35,6 километра. А новое депо будет разбито на 150 трамвайных секции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что трамвайную ветку в западной части Краснодара протянут к 2027 году. Администрация Кубани и мэрия Краснодара подписали соглашение о строительстве новой линии протяженностью 35,6 километра.