В районе Западного Обхода построят трамвайную ветку. Фото: https://krd.ru/

В Краснодаре начнется строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода в 2022 году. Решающими факторами в выборе первого направления стали развитие этой части города и его массовая застройка.

- По всей стране сейчас реализуется практика концессии, государственно-частного партнерства. Администрация края в этом проекте принимает участие как финансовый гарант. Краснодар был отобран правительством страны по программе развития городского электротранспорта, - сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

Уточняется, что концессионный проект уже защитили на уровне федерации.

По Генплану Краснодар в ближайшие годы будет активно развиваться. Застроятся районы поселка Северного, мегацентра «Красная площадь», ул. Западный Обход и спорткомплекса «Город спорта».

Кроме того, на Западном Обходе постоянно образуются заторы и пробки. С учетом роста численности жителей время в пути от ЖК «Немецкая деревня» до ул. Красных Партизан вырастет в 2–2,5 раза. Это в целом может парализовать транспортное сообщение в городе.

Трамвай сможет забрать на себя до 85% перемещений жителей. Он будет востребован пассажирами. Уже произведены расчеты, по которым из района Западного Обхода в центр города можно будет экономить в пути 30–40 минут.