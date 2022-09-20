В станице Ленинградской отремонтировали сквер. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Ленинградской отремонтировали сквер имени 80-летия образования Краснодарского края. Его выбрали жители станицы в ходе рейтингового голосования в 2021 году. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» работы выполнили.

- Отличной возможностью для муниципалитетов благоустроить зеленые зоны, повысить качество жизни людей и создать современный облик городов и станиц является участие в национальном проекте. Строительно-монтажные работы уже закончили в станице Ленинградской. Сейчас там приступили к озеленению, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Уточняется, что в зоне отдыха уложили тротуарные дорожки и установили скамейки. Ее площадь более десяти тысяч квадратных метров.

Кроме того, на территории установили светильники на солнечных батареях. Также в сквере оборудовали детские и спортивные площадки.