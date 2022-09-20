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Общество20 сентября 2022 16:16

В Брюховецком районе Кубани больница получила новое оборудование

Его будут использовать для диагностики гинекологических заболеваний
Мария ЧАЛАЯ
Брюховецкая районная больница получила новое оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Брюховецкая районная больница получила новое оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Брюховецком районе Кубани больница получила новое оборудование. Его закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Два кольпоскопа будут использовать для диагностики гинекологических заболеваний.

- Современные кольпоскопы увеличивают изображение в 10-40 раз. Это происходит без малейшей потери качества. Благодаря этой функции специалисты смогут обнаружить как доброкачественные, так и злокачественные изменения. Причем сделать это можно на самых ранних стадиях болезни, - сообщил главный врач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.

Уточняется, что закупка нового оборудования, строительство медицинских учреждений, проведение капитальных ремонтов, а также строительство ФАПов и офисов ВОП проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».