Электрички между Краснодаром и Минводами временно отменят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Краснодаром и Минводами на четыре дня отменят пригородные поезда. Они не будут ходить 21, 23, 28 и 30 сентября.

- В Усть-Лабинском районе запланирован ремонт железнодорожного пути. Он пройдет с 22 сентября по 1 октября, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Уточняется, не будут ходить электрички с отправлением в 14:14 и прибытием в 20:03. Сообщением Минеральные Воды – Коноково – Армавир-Ростовский – Кавказская – Краснодар-1 и № 6329/6331/6337/6339.

Кроме того, отменяются поезда с отправлением в 07:45 и прибытием в 13:52. Сообщением Краснодар-1 – Кавказская – Армавир-Ростовский – Коноково – Минеральные Воды и №6340/6338/6336/6334. Они не будут ходить 22, 24, 29 сентября и 1 октября.

Также через переезды по улице Вольной в Усть-Лабинске и поселке Двубратском с 22 по 24 сентября будет закрыто движение автомобилей. С 28 сентября по 1 октября нельзя будет проехать через переезды по улице Мира в станице Воронежской и улице Гагарина в Усть-Лабинске.