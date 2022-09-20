В 2023 году в городе появятся 40 новых трамваев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодар поступят 40 новых трамваев в 2023 году. Благодаря концессионному соглашению с ООО «Синара-Городские транспортные решения Краснодар» всего предусмотрена закупка 100 трамваев. Приобретут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.

- Транспорт будет соответствовать всем современным требованиям. К 2027 году планируется продлить порядка 10–12 трамвайных маршрутов. На них и пойдут новые 100 трамваев. Но сначала они заработают на уже существующих маршрутах, - сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

Уточняется, что новые вагоны будут оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения. Также в них установят навигационное оборудование и датчики подсчета пассажиропотока.

В 2023 году закупят 40 трамваев. Они начнут курсировать по имеющимся маршрутам до ввода в эксплуатацию новой трамвайной линии. Ее планируют построить в западной части города. Кроме того, в 2025 году в город привезут 20 новых трамваев. В 2026 году — 40 единиц.