Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани заявил, что каждое обращение жителей по качеству коммунальных услуг – сигнал для проверки. В этом году в адрес Вениамина Кондратьева и прокурора поступило более двух тысяч жалоб на отключения света, грязную воду в кране и перебои в электроснабжении.

- Каждое обращение является для нас сигналом о необходимости провести проверку подрядчиков и ресурсоснабжающих организаций, которые занимались ремонтом. Необходимо активно работать в этом направлении. При необходимости лишать лицензии и не допускать к подрядным работам недобросовестных подрядчиков, - сообщил губернатор Краснодарского края.

Уточняется, что жители исправно оплачивают коммунальные ресурсы. Они должны получать качественные услуги.

Кроме того, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг должно являться основной задачей органов государственной власти. Для этого важно оперативно устранять нарушения и обрабатывать обращения. Отдельное внимание будет уделено вопросам контроля за деятельностью региональных операторов в сфере ТКО. Также обеспечения своевременных расчетов коммунальных организаций за поставленные энергоресурсы.