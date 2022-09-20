Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае создадут медицинский промпарк. Для этого на Кубани есть все необходимые ресурсы.

- Успешно работают и расширяют производство более десяти промпредприятий. Они выпускают средства медицинского назначения, лекарства, компоненты, комплектующие для медоборудования. Также у нас производят уникальный для России шовный материал для проведения хирургических операций, - сообщил заместитель руководителя департамента промполитики Кубани Михаил Дорожков.

Уточняется, что для создания промпарка определили потенциальную площадку. Она находится на территории второй очереди Восточной промышленной зоны в Краснодаре.

Кроме того, в крае действует широкий комплекс мер государственной поддержки таких предприятий. Они включают льготное заемное финансирование, субсидирование, систему налоговых преференций.