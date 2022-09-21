В Краснодаре пропал 65-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре из госпиталя пропал мужчина без пальцев на левой руке. Он вышел в районе 17:00 из медицинского учреждения в неизвестном направлении.

- 65-летний мужчина нормального телосложения и среднего роста – 164 сантиметра. У него короткие седые волосы и серо-зеленые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что мужчина вышел из госпиталя в серых комнатных тапочках в клетку. Также он был одет в бордовое поло с яркими узорами и штаны цвета хаки.

Для оповещения о местонахождении молодого человека или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.