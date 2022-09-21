В Сочи со 2 по 10 октября временно ограничат движение машин

В Сочи и «Сириусе» со 2 по 10 октября временно ограничат движение машин. Это произойдет из-за фестиваля IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022, который пройдет в эти дни.

- 2 октября с 8:00 и до 00:00 10 октября ограничат движение на парковке между улицами Морской бульвар и Голубая. Также ограничения коснутся участка улицы Морской бульвар от улицы Триумфальной к улице Голубой. Там перекроют дорогу с 8:00 5 октября и до 22:00 9 октября, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в 00:00 7 октября закроют парковку на местах проведения мероприятий. Ее откроют в 15:00 9 октября.

Также 7 октября перекроют движение с 14:30 до 18:00 на улице Морской бульвар до улицы Триумфальная. Ограничения продлятся до 17:00 на улицах Голубая и Перспективная.

Кроме того, нельзя будет проехать с 6:00 до 17:45 8 октября на участке проезжей части федеральной автомобильной дороги А-149 Адлер – Красная Поляна. И 9 октября с 7:00 до 15:30 до 15:00 по улице Триумфальной.