Погода в Адыгее 21 сентября 2022: в республике неделя из дождей

Узнали, какой будет погода в Адыгее 21 сентября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 21 сентября 2022.

В Майкопе 21 сентября местных жителей ожидают дожди. Максимальная температура воздуха +18°C. Ветер северный, 2 м/с.. Во второй половине дня по республиканской столице также пройдут осадки. К вечеру температура опустится до +14°C. Ветер северный, северо-западный, 2 м/с.

- 21 и 22 сентября на территории Республики Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с, - сообщили в ФГБУ Северо-Кавказского гидрометцентра.

Погода в Лаго-Наки будет пасмурной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13°C. Местами возможны дожди. Ветер северный, 2 м/с.