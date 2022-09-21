Что произошло за ночь 21 сентября в Краснодарском крае: Мужчина без пальцев на левой руке пропал из госпиталя Краснодара

Мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре из госпиталя пропал мужчина без пальцев на левой руке. Он ушел из медучреждения в неизвестном направлении.

Между Краснодаром и Минводами на четыре дня отменят пригородные поезда. Электрички не будут ходить из-за ремонта железнодорожного пути.

На Кубани взломали сайт районной газеты. На нем опубликовали недостоверную информацию.

Голую виновницу ДТП под Краснодаром спустя месяц нашли мертвой. Следователи начали проверку после обнаружения тела женщины.

Мать, выбросившая новорожденную дочь в мусорный контейнер в Москве, оказалась уроженкой Кубани. Женщину уже задержали.