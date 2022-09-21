Погода в Краснодаре 21 сентября 2022: в городе прогнозируют небольшой дождь

Погода в Краснодаре 21 сентября 2022 Фото из архива КП

Погода в Краснодаре в среду, 21 сентября, ухудшится. Синоптики предупреждают о небольшом похолодании - столбики термометров опустятся ниже +25. Кроме того, в этот день в краевом центре обещают дождь.

- 21 сентября в Краснодаре ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Несмотря на жару в последние дни, 21 сентября столбики термометров поднимутся до отметок чуть ниже 25 градусов. Так, днем в Краснодаре обещают температуру до +22-24 градусов. А порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Напомним, в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 23 сентября. В регионе местами прогнозируют сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром.