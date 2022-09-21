В Адыгее осужденный собирал деньги для поддержания экстремизма в колонии

Осужденный собирал деньги в "общак" для поддержания экстремизма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее в отношении осужденного возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

Как стало известно, мужчина отбывает наказание в одной из тюрем республики. Являясь членом запрещенной экстремистской организации на территории России, подозреваемый регулярно собирал деньги с осужденных. Средства шли в «общак» для поддержания экстремизма.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, - отметили в Следкоме Адыгеи.