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Общество21 сентября 2022 5:08

Житель Адыгеи получил 760 тысяч рублей выплат по фальшивым документам по инвалидности

Расследование уголовного дела продолжается
Валерия ГОДОВНИКОВА
Подозреваемый получал страховую пенсию по фальшивым документам

Подозреваемый получал страховую пенсию по фальшивым документам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тахтамукайском районе следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что подозреваемый предоставил в подразделение Пенсионного фонда РФ Тахтамукайского района фальшивые документы. В результате мошенничества мужчине оформили страховую пенсию по инвалидности.

- При этом он скрыл сведения о фактическом отсутствии каких-либо заболеваний, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент мужчина успел незаконно получить около 760 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.