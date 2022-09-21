Житель Адыгеи получил 760 тысяч рублей выплат по фальшивым документам по инвалидности

Подозреваемый получал страховую пенсию по фальшивым документам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тахтамукайском районе следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что подозреваемый предоставил в подразделение Пенсионного фонда РФ Тахтамукайского района фальшивые документы. В результате мошенничества мужчине оформили страховую пенсию по инвалидности.

- При этом он скрыл сведения о фактическом отсутствии каких-либо заболеваний, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент мужчина успел незаконно получить около 760 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.