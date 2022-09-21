На Кубани двое жителей незаконно выловили почти 140 килограммов рыбы

Теперь им грозит уголовный срок Фото из архива КП

На Кубани задержали двоих жителей, незаконно выловивших почти 140 килограммов рыбы. Их застали в акватории Бейсугского лимана, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Так, двое жителей Приморско-Ахтарского района на лодках рыбачили запрещенными предметами для лова. Всего они добыли 1,2 тысячи особей, в том числе более 300 – судака и шемаи. Эти виды включены в Красную книгу и РФ, и Краснодарского края.

Ущерб от незаконной рыбалки составил более 1,6 миллиона рублей. Во время задержания у браконьеров изъяли лодку с подвесным мотором, мотоцикл с коляской и 28 лессовых сетей длиной 1680 метров.

Теперь рыбакам грозит уголовный срок.

- При любительской рыбалке запрещено применение сетей всех типов. Добыча водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу субъекта, редких и находящихся под угрозой исчезновения, запрещена. Добыча судака в азовских лиманах Краснодарского края, включая Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский, в Азовском море и в Таганрогском заливе запрещена в течение всего года, - напомнили в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.