Вениамин Кондратьев: более 500 фермеров со всего края соберет «Кубанская ярмарка»

Ежегодная ярмарка пройдет уже с 29 сентября по 2 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 500 фермеров Краснодарского края приедут на «Кубанскую ярмарку». Ее организуют с 29 сентября по 2 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг», сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ежегодная ярмарка разместится в двух павильонах. Здесь заработают десять кластеров – фермеры представят овощи, фрукты, выпечку и бакалею, мясо, мясные товары, молочку, мед, рыбу и морепродукты, напитки и саженцы.

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, впервые на «Кубанской ярмарке» пройдет выставка «Вино и сыр».

- На ярмарке можно будет приобрести качественные и натуральные товары. Уверен, каждый найдет продукты по своему вкусу. Также впервые за всю историю ярмарки пройдет специализированная выставка «Вино и сыр». Мы пригласили туда порядка 30 винодельческих предприятий и ведущие сыроварни региона, - написал глава региона в своем telegram-канале.