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Общество21 сентября 2022 5:30

Президент России поздравил жителей Адыгеи со 100-летним юбилеем республики

В Кремле провели масштабный концерт в честь праздника
Валерия ГОДОВНИКОВА
Президент Владимир Путин поздравил жителей трех республик с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил жителей трех республик с юбилеем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин лично поздравил жителей Адыгеи с юбилеем. В Государственном Кремлевском Дворце состоялся праздничный концерт, посвященный трем республикам, празднующих 100-летие государственности. Среди них - Адыгея, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.

- Известная горская пословица гласит «Иметь верного друга - счастье». В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем, - подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. - Примите мои искренние и теплые поздравления с юбилеем, со столетием образования ваших республик. Это большая знаменательная дата и для вас и для всей страны.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», концертную программу открыли творческие коллективы Адыгеи. На сцене они выступали с яркой программой, демонстрируя национальную хореографию.