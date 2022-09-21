Баскетбольный турнир к 100-летию Адыгеи пройдет в Майкопе с 7 по 16 октября

Баскетбольный турнир состоится в честь 100-летнего юбилея государственности Адыгеи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майкопе пройдет турнир по баскетболу, посвященный 100-летию государственности Республики Адыгея. В турнире примут участие команды юниоров до 18 лет со всей России.

- В турнире поучаствуют восемь команд. Среди них - СШОР № 2 (Майкоп), Глория (Москва), Локомотив Кубань (Краснодар), Тринта (Москва), Спартак (Абинск), ДЮСШ № 7 (Ростов-на-дону), Смена (Кропоткин) и ДЮСШ № 1 (Белореченск), - рассказали в Федерации баскетбола Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», игры будут проходить в республиканской столице на базе детско-юношеской спортивной школы №2. Турнир состоится с 7 по 16 октября.