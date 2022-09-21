Краснодарский край вошел в пятерку регионов страны по ценам на новостройки

Краснодарский край вошел в пятерку регионов страны по ценам на новостройки. Средняя цена за один квадратный метр, по данным «Единого ресурса застройщиков», достигает 136,6 тысячи рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Так, самые высокая стоимость жилья в новостройках зафиксирована в Москве – 312,9 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 189,9 тысячи рублей, а на третьем Московская область – 143, 9 тысячи рублей. На четвертой строчке расположился Краснодарский край. А замыкает пятерку регионов Сахалинская область – здесь один квадратный метр в новостройках оценивается в 127,9 тысячи рублей.

Тем временем самые низкие ценники отмечены в Дагестане - 35,7 тысячи, Ингушетии – 37 тысяч, а также в Карачаево-Черкесии – 37,8 тысячи.

Средняя стоимость по стране достигает 149,9 тысячи рублей. Отмечается, что показатель вырос на 34%.