Многокилометровая пробка образовалась в сторону Лоо из-за аварии в Сочи

Машины перегородили полосу на трассе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Сочи в ночь на 21 сентября образовалась многокилометровая пробка в сторону Лоо. На выезде из Дагомыса столкнулись два автомобиля лоб в лоб.
- Машины перегородили полосу на трассе,- сообщают очевидцы.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, фура врезалась в легковушку. Водители выезжают на встречную полосу, чтобы объехать грузовик. О пострадавших неизвестно.
К слову, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались по улице Декабристов в сторону Лоо. Пробка появилась и по улице Магнитогорской в сторону Дагомыса.