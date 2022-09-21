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Общество21 сентября 2022 6:14

Многокилометровая пробка образовалась в сторону Лоо из-за аварии в Сочи

На выезде из Дагомыса столкнулись два автомобиля
Ангелина НАЗАРЧУК
Машины перегородили полосу на трассе

Машины перегородили полосу на трассе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в ночь на 21 сентября образовалась многокилометровая пробка в сторону Лоо. На выезде из Дагомыса столкнулись два автомобиля лоб в лоб.

- Машины перегородили полосу на трассе,- сообщают очевидцы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, фура врезалась в легковушку. Водители выезжают на встречную полосу, чтобы объехать грузовик. О пострадавших неизвестно.

К слову, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались по улице Декабристов в сторону Лоо. Пробка появилась и по улице Магнитогорской в сторону Дагомыса.