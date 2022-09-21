ПСБ профинансировал строительство апарт-комплекса «Крымская Резиденция» в Алуште на сумму 5,5 млрд рублей

Фото: ПСБ

ПСБ стал стратегическим партнером группы компаний «Интеллект» в Крыму. Банк и застройщик заключили договор о проектном финансировании для строительства второй очереди современного апарт-комплекса бизнес-класса «Крымская Резиденция» в Алуште. В рамках сотрудничества ПСБ уже выдал первый транш, а общая сумма кредитной линии составит 5,5 млрд рублей.

«ПСБ поддерживает застройщиков в долгосрочной перспективе, предоставляя индивидуальные условия кредитования каждому клиенту. Проекты уровня ЖК «Крымская Резиденция» станут украшением региона, комфортными площадками для отдыха, жизни, бизнеса и инвестиций, что также будет способствовать развитию региона» — отметила заместитель регионального директора ДО «Краснодарский» ПСБ Елена Кузнецова.

«Крымская Резиденция» — масштабный проект, предусматривающий строительство десяти жилых корпусов со всеми необходимыми объектами инфраструктуры, возводимых в три очереди. В настоящее время рассматривается сотрудничество по строительству третьей очереди ЖК «Крымская Резиденция».

Кроме того, партнерство банка с ГК «Интеллект» планируется продолжить в рамках других проектов группы — «Парковая Резиденция» и «Ялтинская Резиденция». Ожидается, что общий объем сделок по проектам составит более 30 миллиардов рублей.