Россияне хотят жить в Сочи после выхода на пенсию

Город привлекает развитой инфраструктурой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Россияне заявили о том, что после ухода на пенсию хотели бы переехать в Сочи. Об этом сообщили «Известия».

В городах страны проводили опрос среди населения. По итогам, около 47% выбрали Сочи, как город, в который можно переехать после ухода на пенсию.

Респондентов привлекает на курорте близость к морю, развитая инфраструктура, а также комфортный климат. Россияне отметили, что в Сочи не чувствуется стресс и суета.

-При выборе места для 22% человек одну из первых ролей играет экология, для каждого пятого важен уровень социальных и медицинских услуг, -сообщили эксперты.

Краснодар же выбрали 26% опрошенных. Кубанская столица заняла второе место.