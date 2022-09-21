В полицию Адыгеи за сутки поступило 220 сообщений о происшествиях

В Адыгее задержан подозреваемый, находившийся в федеральном розыске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 220 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 80 и Тахтамукайского района - 59.

Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений. У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства, а также задержан подозреваемый, находившийся в федеральном розыске

- В Адыгее за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 296 нарушений правил дорожного движения, из них 13 - допущено пешеходами.