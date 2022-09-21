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Общество21 сентября 2022 6:39

Публичным сексом занялась пара на детской площадке в Краснодаре

Мужчину и женщину заметили жители многоэтажки
Светлана ОВДЕЙ
Пару уже ищет полиция Фото: t.me/chpkrasnodara

Пару уже ищет полиция Фото: t.me/chpkrasnodara

Публичным сексом занялась пара на детской площадке в Краснодаре. Мужчину и женщину заметили жители многоэтажки.

Страсть охватила пару прямо на лавочке по улице Тюляева, 18. Они не стали обращать внимание на то, что находятся в общественном месте, да еще и на глазах у детей. Полностью влюбленные не раздевались, но то, чем они занимались, было очевидно.

К слову, за такое поведение парочке теперь от ответственности не уйти. Полиция Краснодара начала проверку - мужчину и женщину уже ищут.

- Будут установлены личности граждан. Им грозит административная ответственность по статье о мелком хулиганстве, предусматривающая наказание арест до 15 суток, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Случай публичного секса в последнее время замечен уже не в первый раз. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, как страсть охватила парочку в Новороссийске. Не постеснявшись прохожих и забыв о том, где находятся, они улеглись на ступенях около стадиона «Труд».