Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительнице Кубани грозит до трех лет тюрьмы за ложный донос о разбое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в селе Кабардинка. 42-летняя женщина сняла с карточки 15 тысяч рублей и решила потратить. При этом она начала переживать, как отреагирует муж. Чтобы скрыть свои покупки от супруга, женщина придумала план.

Так, жительница написала заявление в полицию о том, что на улице Дружбы на нее напали двое прохожих. Неизвестные якобы обворовали ее. Полиция начала проверку, но, как выяснилось, женщина солгала.

Теперь срок грозит самой заявительнице.

- Следственным отделом ОМВД РФ по Геленджику возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». За содеянное подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.