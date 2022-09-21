Не стесняясь, девушка уверенно шла по улице Фото: кадр из видео

В Новороссийске девушка разгуливала голой по набережной. Видео странного поведения неизвестной опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как высокая темноволосая девушка идет неподалеку от храма на набережной Адмирала Серебрякова. При этом внешний вид саму даму нисколько не смущает. Практически голая, она разгуливает, прикрывшись лишь частью нижнего белья и надев кроссовки.

К слову, такое поведение, что очевидно, возмутило жителей. А на странный поступок отреагировали правоохранители.

На место прогулки девушки направили наряд полиции. После этого задержанную даму передали медикам.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске пара занялась публичным сексом. Влюбленных заметили на ступенях около стадиона «Труд».