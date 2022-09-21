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Общество21 сентября 2022 8:29

Спасатели эвакуировали туристку с переломом лодыжки из ущелья в Сочи

Женщине потребовалась медицинская помощь
Ангелина НАЗАРЧУК
Женщина не могла самостоятельно передвигаться.

Женщина не могла самостоятельно передвигаться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 20 сентября около 16:40 часов лесничий позвонил в МЧС. По словам мужчины, в Свирском ущелье требуется помощь женщине. 35-летняя туристка упала и получила травму ноги. Женщина не могла самостоятельно передвигаться.

-Специалисты городской службы первыми добрались до пострадавшей и оказали ей доврачебную помощь. Затем совместно со спасателями МЧС женщину в носилках транспортировали к автомобильной дороге, где ее уже ожидала Скорая помощь, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, женщина сломала лодыжку. Туристка из Самары отправилась к водопадам в неподходящей обуви. К слову, ее муж шел вообще босиком.