Гранты на 56,4 млн рублей предоставили промышленникам Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Гранты на сумму 56,4 миллиона рублей предоставили промышленникам Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, предприятия могут компенсировать до 90% от объема уплаченных процентов по кредитам, взятым после 21 апреля 2022 года. Гранты предоставили производствам Краснодара, Новороссийска, Кропоткина, Апшеронского, Динского и Успенского районов.

Напомним, система грантов введена в 2022 году Правительством РФ по антикризисному плану. Региональный фонд развития промышленности для этих целей докапитализировали на 104 миллионов рублей.

Производители непродовольственных товаров могут получить грант максимально до 50 миллионов рублей. Уточняется, что для подачи заявки предприятие должно проработать более двух лет.

- Заявления принимают по фактически уплаченным процентам в рамках кредитных договоров. Возможна ежемесячная подача заявления на получение гранта в течение 2022 года, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.