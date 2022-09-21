Полиция Сочи обнаружила 61 куст конопли в огороде ростовчанина

Ростовчанин выращивал наркотики для личного употребления. Фото: УВД Сочи

Полиция Сочи задержала 41-летнего жителя Ростова. Мужчина незаконно выращивал запрещенные растения во дворе своего дома в Лазаревском районе.

- В результате осмотра подсобного помещения на придомовой территории правоохранители обнаружили 61 куст конопли, которая выращивалась в садовых горшках. Согласно заключению эксперта, изъятые растения являются наркосодержащими, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

К тому же сотрудники полиции установили, что мужчина хранил не менее 105 граммов марихуаны. Ростовчанин выращивал наркотики для личного употребления.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.