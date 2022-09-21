Сильные ливни с грозой и градом прогнозируют в Сочи до 24 сентября

Пляжи курорта закрыты. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи объявлено штормовое предупреждение до конца 24 сентября. На протяжении четырех дней на курорте метеорологи прогнозируют сильные ливни с грозой и градом. Также поднимется шквалистый ветер. Его порывы будут достигать до 22 м/с.

- На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К слову, до конца 24 сентября на участке Магри-Веселое возможно формирования смерчей над морем. Спасатели рекомендуют не выходить из зданий. Необходимо внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Во время штормового предупреждения категорически запрещено плавать в море. Пляжи курорта закрыты.