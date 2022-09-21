На Кубани замначальника отдела МВД дали четыре года тюрьмы за взятку

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор заместителя начальника отдела МВД по Апшеронскому району. Ему назначили четыре года тюрьмы за взятку, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в апреле 2019 сотрудник ОМВД замещал начальник из-за его болезни. Он предложил местному предпринимателю по грузоперевозкам помощь с проездом через пункт весового контроля. За это полицейский попросил 100 тысяч рублей.

Через месяц сделка состоялась. Заместитель, замещающий начальника, получил деньги. Но позже его задержали сотрудники краевого УФСБ.

На сотрудника МВД завели уголовное дело, расследование которого проводило СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В суде же вину он не признал.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки - 500 тысяч рублей и лишением занимать должности государственной и муниципальной службы по выполнению властных, организационно-распорядительных и контролирующих функций, замещать руководящие должности сроком на 3 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отбывать наказание обвиненный будет в исправительной колонии общего режима. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.