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Общество21 сентября 2022 9:27

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1705 человек, в том числе 166 детей

Самому младшему пациенту почти месяц
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 15 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 15 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1705 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 166 детей, самому младшему из которых почти месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 600 положительных результатов, в Сочи - 123, в Новороссийске - 96, в Каневском районе - 78, в Крымском – 68. 66 жителей заболели в Абинском муниципалитете, 63 - в Кавказском, 55 - в Северском, 51 – в Горячем Ключе, 46 – в Красноармейском районе, 44 – в Тимашевском, 39 - в Апшеронском.

В Павловском районе прибавилось 37 пациентов, в Белореченском - 34, в Выселковском - 32, в Армавире - 31, в Курганинском муниципалитете – 25, в Туапсинском - 17, в Приморско-Ахтарском - 16,в Гулькевичском - 15,в Геленджике и Белоглинском районе – по 14, в Успенском - 13.

- По 12 новых случаев заболевания выявлено в Анапе, Мостовском и Новопокровском районах, 11 - в Ленинградском, по 10 - в Тбилисском, Ейском и Темрюкском, 9 - в Тихорецком, 7 - в Лабинском, 6 - в Брюховецком, по 4 – в Калининском, Кореновском, Славянском, Кущевском и Усть-Лабинском, 3 - в Щербиновском, по 2 - в Динском и Отрадненском, по 1 - в Староминском и Крыловском, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 15 человек. Один пациент от осложнений болезни скончался.