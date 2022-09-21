На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1705 человек, в том числе 166 детей

На аппаратах ИВЛ остаются 15 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1705 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 166 детей, самому младшему из которых почти месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 600 положительных результатов, в Сочи - 123, в Новороссийске - 96, в Каневском районе - 78, в Крымском – 68. 66 жителей заболели в Абинском муниципалитете, 63 - в Кавказском, 55 - в Северском, 51 – в Горячем Ключе, 46 – в Красноармейском районе, 44 – в Тимашевском, 39 - в Апшеронском.

В Павловском районе прибавилось 37 пациентов, в Белореченском - 34, в Выселковском - 32, в Армавире - 31, в Курганинском муниципалитете – 25, в Туапсинском - 17, в Приморско-Ахтарском - 16,в Гулькевичском - 15,в Геленджике и Белоглинском районе – по 14, в Успенском - 13.

- По 12 новых случаев заболевания выявлено в Анапе, Мостовском и Новопокровском районах, 11 - в Ленинградском, по 10 - в Тбилисском, Ейском и Темрюкском, 9 - в Тихорецком, 7 - в Лабинском, 6 - в Брюховецком, по 4 – в Калининском, Кореновском, Славянском, Кущевском и Усть-Лабинском, 3 - в Щербиновском, по 2 - в Динском и Отрадненском, по 1 - в Староминском и Крыловском, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 15 человек. Один пациент от осложнений болезни скончался.