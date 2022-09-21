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Общество21 сентября 2022 9:53

Мурат Кумпилов поддержал решение президента России о частичной мобилизации

Указ подписан Владимиром Путиным 21 сентября
Валерия ГОДОВНИКОВА
Глава Адыгеи поддержал решение Президента России о частичной мобилизации страны. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Глава Адыгеи поддержал решение Президента России о частичной мобилизации страны. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Мурат Кумпилов поддержал решение Президента России о частичной мобилизации страны. Об этом глава Адыгеи сообщил в своем Telegram-канале.

- Мы всецело поддерживаем принципиальную позицию Президента России Владимира Путина. Будем в полном объеме выполнять поставленные перед регионом задачи, сделаем все необходимое для защиты наших граждан и нашей страны, - отметил глава республики.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся в ближайшее время.