Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Мобилизационную комиссию на Кубани возглавляет губернатор региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Так, на Кубани, как и в других регионах существует призывная комиссия по мобилизации. Ее возглавляет губернатор.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
Вениамин Кондратьев поддержал решение президента РФ.
- Безусловно, поддерживаю решение нашего Президента. Со своей стороны, Краснодарский край выполнит все поставленные задачи, - написал глава региона в своем telegram-канале.