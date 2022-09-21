Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мобилизационную комиссию на Кубани возглавляет губернатор региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, на Кубани, как и в других регионах существует призывная комиссия по мобилизации. Ее возглавляет губернатор.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

Вениамин Кондратьев поддержал решение президента РФ.

- Безусловно, поддерживаю решение нашего Президента. Со своей стороны, Краснодарский край выполнит все поставленные задачи, - написал глава региона в своем telegram-канале.