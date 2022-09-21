Константин Пуликовский Фото: «Краснодарские известия»

Председатель Совета ветеранов Краснодара поддержал решение президента РФ о частичной мобилизации. Генерал-майор Константин Пуликовский назвал это необходимым.

- Задача стоит всем губернаторам, они отвечают за призыв и сбор войск. Это просто необходимо из-за событий, которые сейчас неразрывно связаны с Россией. Парламенты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выступили с заявлением о проведении референдумов. Нет сомнений, что они пройдут. Владимир Путин дал четко понять, что мы примем решение граждан освобожденных территорий, для этого необходимо подготовиться к референдумам, укрепить границы, - сказал Константин Пуликовский «Краснодарским известиям».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.