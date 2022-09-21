Геннадий Романов Фото: «Краснодарские известия»

Председатель краснодарского отделения «Боевого братства» поддержал решение президента РФ о частичной мобилизации. Полковник Геннадий Романов рассказал, что думает о решении.

- Если анализировать информацию, которая поступает, то мы можем понять, что весь Запад, страны НАТО передают технику и поставляют наемников в Украину, а это непосредственная угроза, которая стоит перед лицом нашей страны. Необходимо скорее поставить точку в этом вопросе, а для этого требуется набрать определенное количество личного состава, который перейдет в наступление, - сказал Геннадий Романов «Краснодарским известиям».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.