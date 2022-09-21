Остановку запретят на участке в районе Чистяковской Рощи Фото из архива КП

В Краснодаре запретят остановку на участке улицы Зиповской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, водители не смогут остановиться напротив улицы Зиповской, 1, в районе Чистяковской Рощи. Дорожные знаки здесь установят с 17 октября.

- Запрещающие знаки будут установлены для безопасности движения и устранения хаотичных несанкционированных стоянок, - рассказала и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.