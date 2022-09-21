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Общество21 сентября 2022 10:32

Три модельные библиотеки откроют на Кубани в 2023 году

Действующие библиотеки обновят в Анапе, Ленинградском и Мостовском районах
Светлана ОВДЕЙ
Три библиотеки победили в конкурсном отборе Министерства культуры РФ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Три библиотеки победили в конкурсном отборе Министерства культуры РФ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Три модельные библиотеки откроют на Кубани в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В конкурсном отборе федерального Министерства культуры участвовали шесть библиотек из региона. Три из них – в Анапе, Ленинградском и Мостовском районах – по результатам победили.

Так, уже в 2023 году по современным стандартам обновят детско-юношескую библиотеку-филиал №1 имени В.И. Лихоносова в Анапе, Центральную детскую библиотеку Ленинградского района и Мостовскую поселковую библиотеку. На ремонт направят 15 миллионов рублей.

Напомним, с 2020 году в регионе открыли модельные библиотеки в Ейске, Крымске, Лабинске, Курганинске и Крыловском районе.

До конца 2022 года учреждения обновят в Армавире, Ейске, Тихорецке и станице Отрадной.