Три библиотеки победили в конкурсном отборе Министерства культуры РФ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Три модельные библиотеки откроют на Кубани в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В конкурсном отборе федерального Министерства культуры участвовали шесть библиотек из региона. Три из них – в Анапе, Ленинградском и Мостовском районах – по результатам победили.

Так, уже в 2023 году по современным стандартам обновят детско-юношескую библиотеку-филиал №1 имени В.И. Лихоносова в Анапе, Центральную детскую библиотеку Ленинградского района и Мостовскую поселковую библиотеку. На ремонт направят 15 миллионов рублей.

Напомним, с 2020 году в регионе открыли модельные библиотеки в Ейске, Крымске, Лабинске, Курганинске и Крыловском районе.

До конца 2022 года учреждения обновят в Армавире, Ейске, Тихорецке и станице Отрадной.