Более 820 тысяч жителей Кубани вакцинировались против гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 820 тысяч жителей Кубани вакцинировались против гриппа. Такие данные озвучили на краевом совещании по вопросу прививочной кампании в регионе.

Всего в крае против гриппа планируют привить 2,3 миллиона человек.

- Взрослые могут вакцинироваться в поликлиниках и передвижных пунктах - они расположены в привычных для жителей локациях. Дети младше 18 лет традиционно делают прививки в школах, детских садах и поликлиниках, - напомнила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В то же время продолжается вакцинация и от COVID-19. В регионе от коронавируса защитилось 50% населения – более 3 миллионов человек. Желающих получить прививку принимают в 240 краевых пунктах.

Уточняется, что для достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции необходимо привить более 80% населения.

Напомним, вакцинироваться от COVID-19 и гриппа можно с один день или с интервалом в месяц.